В Днепре маршрутка сбила семью с коляской на переходе [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 26 августа, в Днепре, на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого, маршрутка сбила семью с детской коляской. Об этом сообщает "Информатор".
В ДТП пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.
Отмечается, что авария произошла на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.
По словам патрульных, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.
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