В воскресенье вечером, 26 августа, в Днепре, на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого, маршрутка сбила семью с детской коляской. Об этом сообщает "Информатор".

В ДТП пострадала 6-месячная девочка, которая находилась в коляске, и 5-летний мальчик.

Отмечается, что авария произошла на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

По словам патрульных, обоих детей госпитализировали. У девочки ссадины и ушибы, а у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он якобы устал.

Ранее под Днепром водитель уснул за рулем и попал в аварию.