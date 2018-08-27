У Колумбії місцеві жителі вперше голосують на антикорупційному референдумі. Він передбачає посилення законів, що карають корупціонерів при владі. Загалом у бюлетені сім питань.

Серед них зменшення зарплати законодавцям і скорочення термінів перебування при владі для високопосадовців. А ще обов'язкова вимога оприлюднювати свої податкові декларації. Закони затвердять, якщо за них проголосує щонайменше третина виборців.

Щороку корупція в Колумбії з'їдає 17 мільярдів доларів бюджету країни.