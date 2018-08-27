У Колумбії вперше пройшов антикорупційний референдум [ Редактировать ]
У Колумбії місцеві жителі вперше голосують на антикорупційному референдумі. Він передбачає посилення законів, що карають корупціонерів при владі. Загалом у бюлетені сім питань.
Серед них зменшення зарплати законодавцям і скорочення термінів перебування при владі для високопосадовців. А ще обов'язкова вимога оприлюднювати свої податкові декларації. Закони затвердять, якщо за них проголосує щонайменше третина виборців.
Щороку корупція в Колумбії з'їдає 17 мільярдів доларів бюджету країни.
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У Колумбії з сексуального рабства визволили півсотні жінок
Майже півсотні жінок визволили з сексуального рабства під час рейду у колумбійському місті Картагена. Бранки - громадянки Колумбії та Венесуели. Їм пообіцяли роботу, а потім забрали документи та примушували займатися проституцією. Тримали жінок у підвалах нічних клубів. Під арештом уже 18 осіб, яких звинувачують у торгівлі людьми