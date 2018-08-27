На Закарпатті незаконно вирубали цілий дубовий гай неподалік міста Тячів. Працювали лісоруби кілька місяців, за цей час знищили сотні дерев. Наші кореспонденти продовжать.

"Такі тоненькі, кривенькі - ніхто нічого не вирубував! Вирубували тільки гарну деревину!"

Активіст Іван Фіцай показує, що лишилося від столітнього дубового гаю - пеньки та зрубані верхівки. Забрали тільки стовбури.

"Забрали з дерева два-три кубики, яке має ціну, приблизно кубик стоїть від 15 до 20 тисяч гривень, а остальне залишили, це все, що йде на дрова", - розповідає Іван Фіцай, громадський активіст.

Ліс вирубували кілька місяців. Уперше активісти забили на сполох ще в червні. Коли на гарячому спіймали дроворубів.

"Ко ви такі вообще, що од ня хочете? Я ти документ показав".

Лісоруби показували дозвільні документи на вирубування абсолютно іншої ділянки. Активісти викликали поліцію.

"Абсолютно нема ніякого клейма. Про яку чистку можемо говорити, коли тут такий бардак?"

У місцевому держлісгоспі несанкціоновані вируби не зупиняють. Мовляв, дубовий гай не під їхньої орудою.

"Це той масив, де проходять рубки. Наша територія починається, бачите, де виділені виділа, наша територія знаходиться далі. То неблагополучні, неблагонадійні громадяни, які не працюють ніде, а їсти їм треба, видно, вони вирубують", - розповідає Наталія Катреняк, директор ДП "Тячівське лісове господарство".

У лісгоспі припускають, що дубовий гай належав Тячівській об'єднаній громаді.

"Та ви що! Які я міг дозволи давати? Я, навпаки, і поліції казав, звертав не один раз їхню увагу, що підіть, ці дуби, якщо їх вирубили, то їх поряд по селах лиш на пилораму відвезли. Там наших аж 3 сотки. Друге, це за межами населеного пункту і буде належати до земель сільради Бедевлі", - говорить Іван Ковач, міський голова Тячівської об'єднаної громади.

Але й тамтешній сільський голова запевняє, дубовий гай його селу не підпорядкований.

"То не наша земля. Ліс належить лісництву, Держлісгоспу, ви розумієте, ліс не належить нам. От, розумієте, крайнього немає.Та не лише там рубають, рубають всюди, ви собі не можете представити, машини без номерів, без прицепів і то ніхто увагу не звертає", - каже Іван Ришко, сільський голова Бедевлі.

У поліції за фактом незаконного вирубування лісу відкрили кримінальне провадження ще два місяці тому. Винуватців досі не знайшли. Та й власника дубового гаю назвати не можуть.

"Кому належить дана ділянка встановлюється. Триває досудове розслідування, даються певні терміни", - розповідає Володимир Павлюх, в. о. начальника відділу комунікації ГУ НП у Закарпатській області.

Активісти переконані: справу хочуть зам'яти. Адже, якщо не знайдуть власника землі, то й потерпілого, який зазнав збитків немає. Загалом у гаю вирубали майже 250 дубів. За даними активістів, з продажу такої кількості лісу можна заробити близько мільйона гривень.