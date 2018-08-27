У Лондонському аеропорту відмовили екрани терміналів

У Лондонському аеропорту Гетвік інформацію про рейси пишуть маркером на дошці. На одному з найбільших летовищ британської столиці стався цифровий збій, відмовили екрани північного та південного терміналів. Через це кілька пасажирів пропустили свій літак. Щоб уникнути інших незручностей, працівники встановили в центрі аеропорту білу дошку