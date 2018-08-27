Американського сенатора-республіканця і великого друга України Джона Маккейна поховають 2 вересня у місті Аннаполіс, штат Меріленд. Днем раніше, під час прощальної церемонії труну з його тілом розмістять під куполом Ротонди вашингтонського Капітолію. За всю історію така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США.

Маккейн пішов із життя 25 серпня, йому було 81. Останній рік він боровся із раком мозку.

Дональда Трампа, якого нещадно критикував Маккейн, на похорон не запросили. Це була воля покійного і позиція його родини. Водночас Трамп не дозволив опублікувати офіційну заяву щодо смерті Маккейна, в якій політика назвали героєм і нагадали про військове минуле сенатора, що він пройшов війну у В'єтнамі та був у полоні. У Білому домі коментувати ситуацію відмовилися.