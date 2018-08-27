Отруєння Скрипалів: набули чинності санкції США проти Росії [ Редактировать ]
Від сьогодні набувають чинності санкції США проти Росії через отруєння Скрипалів.
Діятимуть вони щонайменше рік із можливістю подальшого подовження.
І передбачають заборону на продаж зброї, кредитування з боку державних структур США та експорт товарів і технологій подвійного призначення.
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