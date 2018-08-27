Отравления Скрипаля: в США вступили в силу санкции против России

Сегодня в США в силу вступает пакет санкций против России, который был введен в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Под новые ограничения попадает экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях