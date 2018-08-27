Накануне выборов в Украине традиционно обостряется вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, когда речь идет об очередном визите миссии МВФ в Киев. В то же время власть стремится поднять и социальные стандарты, и, когда это не удается сделать в полной мере, или в форме, приемлемой для избирателя, разводит руками, указывая на МВФ, как причину проблем. Мол, МВФ не позволяет. Или МВФ заставляет поднять тарифы. Однако, на самом деле это является манипуляцией. Почему - объясняет лидер партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак.

Прежде всего, отмечает политик, любые меморандумы относительно работы с МВФ формируются украинской стороной, руководство Фонда их только согласовывает и утверждает. Поэтому, повышение тарифов и ухудшение жизни украинцев формируются теми, кто готовит меморандумы.

"На самом деле, Фонду абсолютно неинтересно, какие социальные стандарты устанавливает украинское правительство", - подчеркивает Алла Шлапак. "Для Фонда главное - чтобы правительство не разбросало на ветер деньги из дырявого государственного бюджета. Фактически, это его - Фонда - деньги, которыми государство платит долги. Если бы любая украинская власть обеспечила процветание экономики и нормальный бездефицитный бюджет - Фонду было бы наплевать на правительственные социальные расходы", - пояснила она.

Проще говоря, МВФ сдерживает предвыборный экономический популизм власти, не давая потратить последнее в пароксизме предвыборного безумия. Также, отмечает политик, манипуляцией являются разговоры о прекращении работы с МВФ, поскольку сейчас это является экономической необходимостью для страны. Ведь без валютной кредитной поддержки курс гривны стремительно рухнет вниз, поскольку сейчас он никак не поддержан развитием экономики.

"Сегодня для Украины сотрудничество с МВФ - вынужденная необходимость. Экономика не восстановится за один день, поэтому не верьте в сказки популистов. Это - тяжелый многолетний труд", - отмечает Алла Шлапак. "Но в будущем сотрудничество с МВФ - это приговор для любой власти. Это - индикатор ее полной несостоятельности по управлению страной. Это - признак ее неспособности проводить реформы ради роста экономики и процветания общества без внешнего воздействия. Так, нужна ли такая власть?", - резюмировала политик.

Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6-19 сентября, о чем заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. Специалисты обсудят с украинским руководством вопросы экономической политики и предоставления очередного транша МВФ.

В Национальном банке Украины (НБУ) уверены, что очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Киев сможет получить уже осенью. По мнению заместителя председателя НБУ Олега Чурия, несмотря на то, что миссия МВФ в Киеве будет технической, ее приезд в Украину - это сигнал о начале процесса.