27 августа средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков упал на 1,03 копейки до 27,66 гривны, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,03 копейки - до 28,0023 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки составил 27,85 гривны, минимальный курс продажи – также 27,85 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 3 копейки и составляет 31,8403 гривны, средний курс продажи вырос на 7,37 копейки до 32,5703 гривны.

Продать евро дороже можно за 32,05 гривны, купить дешевле - за 32,3 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 копейки и составляет 3,752 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,2 копейки и составляет 4,189 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,11 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 27 августа. Табл.: "Ліга.Финансы"

При этом, НБУ на 27 августа укрепил курс гривны более чем на три копейки.