В Британии произошло новое смертельное отравление химикатом (фото) [ Редактировать ]
Полицейские Великобритании опечатали квартиру в городе Бат, где нашли тело двадцатилетнего юноши, после чего почувствовали странные симптомы.
Полицейские, которые обнаружили тело, пожаловались на плохое самочувствие после посещения квартиры, предположив, что в ней могло быть распылено неизвестное химическое вещество, передает Daily Mail.
После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах.
В полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска. Тем не менее рядом с домом перекрыли дорогу, что объяснили необходимостью обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.
Смерть мужчины в полиции назвали "непонятной".
Внимание к отравлениям химическими веществами в Британии особенно велико после того, как в начале марта 2018 года там отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения, при котором использовали вещество "Новичок", пострадали десятки людей.
Также недавно британец Чарли Роули отравился "Новичком" в Эймсбери.
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