Полицейские Великобритании опечатали квартиру в городе Бат, где нашли тело двадцатилетнего юноши, после чего почувствовали странные симптомы.

Полицейские, которые обнаружили тело, пожаловались на плохое самочувствие после посещения квартиры, предположив, что в ней могло быть распылено неизвестное химическое вещество, передает Daily Mail.

После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах.

В полиции заявили, что для общественности этот инцидент не представляет риска. Тем не менее рядом с домом перекрыли дорогу, что объяснили необходимостью обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.

Смерть мужчины в полиции назвали "непонятной".

Внимание к отравлениям химическими веществами в Британии особенно велико после того, как в начале марта 2018 года там отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения, при котором использовали вещество "Новичок", пострадали десятки людей.

Также недавно британец Чарли Роули отравился "Новичком" в Эймсбери.