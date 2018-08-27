Отруєння "Новачком": лікарі борються за життя Чарлі Роулі [ Редактировать ]
Британські лікарі борються за життя Чарлі Роулі, чоловіка, що отруївся хімічною речовиною Новичок. Стан його здоров'я різко погіршився - і хворого знов ушпиталили. Олексій Пшемиський - розповість подробиці.
Врятувати життя сорокап'ятирічного Чарлі Роулі досі намагаються британські лікарі. Минулого тижня його знову ушпиталили через тимчасову втрату зору. Відтоді британець перебував у реанімації. Напередодні стало відомо, що його стан погіршився.
У Чарлі частково паралізувало руки та ноги, досі серйозні проблеми із зором. Як повідомили родичам - наразі його лікують від менінгіту. Утім, точних підтверджень та інформації про те, якого типу хвороба немає.
А головне - невідомо, чи справді це наслідок отруєння "Новічком". Раніше в районній лікарні Солсбері, де зараз перебуває Роулі, лише повідомили, що в них немає пацієнтів з отруєнням нервово-паралітичними речовинами.
Нагадаю, жителя містечка Еймсбері неподалік Солсбері разом з його подругою ушпиталили 30 червня. Після того як пара знайшла флакон з отрутою в місцевому парку. Невдовзі жінка померла. Поліція стверджує, що у флаконі була хімічна зброя "Новічок", яку раніше використали проти подружжя Скрипалів. Однак Чарлі з подругою поприскали її на себе, вважаючи, що це парфуми, а тому отримали значно сильнішу дозу отрути. Нагадаю, увесь Захід наполягає на тому, що за отруєннями в Солсбері стоїть Росія.
Тим часом британські спецслужби і досі шукають виконавців та замовників злочину. Від сьогодні набирають чинності нові санкції проти Москви, які Вашингтон запровадив у відповідь на Солсберський інцидент.
Вони обмежують доступ Росії до міжнародних фінансових ринків та забороняють експортувати туди товари, що мають значення для нацбезпеки, а саме деякі електронні компоненти та авіаційні деталі.
Не виключають, що невдовзі нові санкції проти агресора може ухвалити і Євросоюз. Посилити протидію Росії активно закликають Брюссель у Лондоні.
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