В 2019 году финансирование сектора безопасности и обороны Украины составит около 200 миллиардов гривен.

"Согласно прогнозу Кабинета Министров Украины, ВВП на 2019 год составит 3 946 млрд гривен, поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен", - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Среди приоритетных направлений финансирования на 2019 год запланированы, в частности:

разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет),

разработка и закупка артиллерийского вооружения,

разработка и закупка бронетанковой техники,

разработка и закупка высокоточных средств поражения,

разработка и закупка боеприпасов и продуктов специальной химии,

усиление системы ПВО государства и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ,

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности,

выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации,

современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

"Одним из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра ВСУ, НГУ и других силовых структур", - подчеркнул Секретарь СНБО Украины

Он добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета его утвердят на заседании СНБО Украины и передадут в Кабмин.

До этого Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018 год, предусматривающий погашение задолженности по зарплате горнякам.