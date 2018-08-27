Конфликт между владельцем "Арселормиттал Кривой Рог" и трудовым коллективом рассмотрят в британском парламенте. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. Напомню, весной рабочие объявили забастовку. Главной причиной протестов стали плохие условия труда и низкие зарплаты.

Однако людям не удалось найти общий язык с руководством. Вместо улучшения условий труда - компания подала судебный иск. Дело рассматривают в Киевском окружном суде. Сегодня судья решил, что слушания пройдут в закрытом режиме.

"Мы готовы вместе с трудовым коллективом - если и дальше будут нарушатся наши трудовые права, вместе с горожанами Кривого Рога, выйти пешком с Кривого Рога - с завода, с проходной и идти до самого Киева. Идти к посольствам США, Великобритании, идти к Верховному совету, Кабинету министров.

И демонстрировать всему миру, что, во-первых, есть профсоюзное единство в нашей стране. Люди труда очень серьезно настроены бороться за свои права. Если и дальше будут нарушатся права простых людей, если и дальше будут попытки закрыть это заседание.

Выставить за дверь тех, кто защищает права простых людей труда, мы готовы выходить - подчеркиваю, выходить маршем труда и защищать этих людей", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, лидер Социалистической партии Украины.

"Коллектив налаштований на те, щоб домогтися вирішення питань. І профспілки так само - як і представники людей праці. Які питання - це підвищення заробітньої плати, вирішення соціального діалогу, оздоровчі питання і взаємодія з проспілками. Елементарні речі. Поважайте наші закони, дотримуйтеся міжнародних норм і стандартів - і колектив вам скаже спасибі", - говорит Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины.