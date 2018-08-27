Ивано-Франковская область приходит в себя после проливных дождей. Стихия бушевала в регионе на выходных и наделала много бед. Ливни затопили села и города, спровоцировали оползни. Не обошлось без жертв. Подробнее - в следующем материале

На Прикарпатье стихия обрушилась еще в пятницу вечером. В городе Яремче ливень почти мгновенно превратил улицы в бурные реки. Затопленными оказались около десятка дворов. Местами выпал и град. Ледяные гранулы - достигали сантиметра в диаметре.

"Внаслідок негоди в Яремче підтоплено сім присадибних ділянок та чотири житлових будинки. До рятувальників надходило повідомлення про необхідність надання допомоги", - говорит Светлана Бабушкина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

А это уже кадры из Калушского района. В селе Слободка - вода поднялась почти на уровень окон.

"Що робиться. Ми зупинилися, побачили вода кругом, канави забиті. Все тікає, все біжить на подвір'я людям. Це жах".

Во дворе Светланы пройти невозможно даже сегодня. Вода сошла - но оставила после себя сплошное болото.

"О це во всьо, доси була вода. Бачите, досика во. Воно видно, воно аж жовте. Бо вода стояла, вона ж не зразу почала спадати".

Женщина подсчитывает убытки. Говорит - больше всего пострадала летняя кухня, где хранились запасы на зиму.

"Аргамедон. Вода на щастя спала. Але тут бардак. Вода тут натекла, вона тако тут була. цей ровер стояв там біля вікна то він весь воді, і скутер".

А в горных районах непогода спровоцировала селевые потоки. Уровень воды в реках существенно повысился. В Косовском районе это привело к несчастному случаю. В селе Стопчатов автомобиль, переезжая через реку, перевернулся. В салоне находилось три человека. Один - погиб, еще двоих пассажиров удалось спасти.

"Один із пасажирів знаходився на автомобілі, але самотужки вийти на берег йому не вдалося. Рятувальники доправили чоловіка на берег. Ймовірно чоловіки хотіли скоротити свій шлях вирішили переїхати річку в брід але оскільки були опади напередодні рівень води в річці піднявся і це їм не вдалося", - говорит Светлана Бабушкина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В Верховинском районе из-за непогоды отрезаными от внешнего мира оказались сразу пять сел. Оползень повредил автомобильную дорогу.

"Це внаслідок сильних дощів зсув в районі села Красник. За того була скликана термінована надзвичайна комісія, відповідно до якої було виділено 500 тисяч на паливно-мастильні матеріали, для того щоб ліквідувати цей зсув", - говорит Олег Лютый, председатель Верховинской РГА.

Еще 200 тысяч гривен сегодня выделили из областного бюджета. Движение на аварийном участке уже частично восстановлено. Полностью ликвидировать последствия чиновники обещают в ближайшие два дня.