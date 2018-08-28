На оплату субсидий до конца года может понадобиться дополнительно около 7 млрд гривен.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает "112 Украина".

"У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года (потребуется на субсидии при худшем исходе)", - отметил Рева.

Сейчас потребности в дополнительных средствах нет.

"Сегодня еще не все средства государственного бюджета, около 55 млрд грн из (выделенных) 71 млрд, использованы на субсидии", - сообщил министр социальной политики.

Тем временем уже 50 тысяч украинцев лишились субсидий.