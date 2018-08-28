В Украине перестали продавать билеты на ряд поездов [ Редактировать ]
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"Укрзалізниця" приостановила продажу билетов на ряд поездов из-за проведения плановых ремонтных работ на участке Жмеринка - Гречаны (Винницкая и Хмельницкая области).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для проведения плановых ремонтов на участке Жмеринка - Гречаны в расписание движения поездов, в том числе тех, что курсируют в западном направлении, вносятся изменения.
"Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября, поэтому призываем пассажиров учитывать это при планировании путешествий. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этой неделе, после корректировки графика движения поездов, продажа билетов будет возобновлена.
"Укрзалізниця" до 2021 года планирует повысить стоимость проезда больше, чем в два раза.
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