"Динамо" - "Аякс": прогноз букмекеров [ Редактировать ]
Квалификационный этап Лиги чемпионов УЕФА завершат ответные матчи раунда плей-офф, которые определят шесть последних участников групповой стадии розыгрыша.
По мнению букмекеров, в повторном поединке между киевским "Динамо" и амстердамским "Аяксом" шансы у команд приблизительно равны.
Авторитетная британская букмекерская контора William Hill все же отдает небольшое преимущество гостям. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,80, а на успех "Аякса" - 2,40. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,50.
У букмекеров австрийской конторы Bwin победа киевлян оценивается коэффициентом 2,70, ничья - 3,30, а успех амстердамцев - 2,50.
Матч "Динамо" - "Аякс" состоится во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 22.00.
Предыдущее противостояние "Аякса" и "Динамо" закончилось поражением киевлян.
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