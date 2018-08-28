Европа не может полагаться на США - Макрон [ Редактировать ]
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не может полагаться на США в сфере обеспечения безопасности.
Об этом глава государства сообщил 27 августа на встрече с французскими послами в Париже, сообщает CNN.
"Сегодня нам нужно взять на себя ответственность и гарантировать нашу собственную безопасность и, таким образом, иметь европейский суверенитет", − указал Макрон.
Также он подчеркнул, что хочет увидеть полное переосмысление того, как Европа намерена защищаться в будущем.
"Я хочу, чтобы мы начали исчерпывающий обзор нашей безопасности со всеми европейскими партнерами, включая Россию", − добавил он.
Ранее мы сообщали, что Италия выдвинула ультиматум Евросоюзу.
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