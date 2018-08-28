Внезапно помолодевшая Пугачева удивила фанатов (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева любит удивлять поклонников: то ее имидж кажется им стильным, то они рьяно ее критикуют. На этот раз Пугачева снискала огромное количество восхищенных комментариев.
Фото в Instagram опубликовала поклонница примадонны.
Фанаты отметили, что на снимке Пугачева выглядит помолодевшей, посвежевшей и стильной.
Ранее мы рассказывали о том, как Пугачева "отчитала" Лайму Вайкуле.
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