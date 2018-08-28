Алла Пугачева любит удивлять поклонников: то ее имидж кажется им стильным, то они рьяно ее критикуют. На этот раз Пугачева снискала огромное количество восхищенных комментариев.

Фото в Instagram опубликовала поклонница примадонны.

Фанаты отметили, что на снимке Пугачева выглядит помолодевшей, посвежевшей и стильной.

Ранее мы рассказывали о том, как Пугачева "отчитала" Лайму Вайкуле.