Маникюр-2018: стильные идеи на осень (фото) [ Редактировать ]
Фото: Pinterest
Красивый маникюр - важный атрибут каждой девушки. Это даже больше схоже с потребностью каждого из нас выглядеть опрятным и ухоженным. Какие же ноготки будут самыми актуальными в приближающейся осени?
Напомним, что главным трендом этого лета был "голый" маникюр.
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