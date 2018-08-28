Красивый маникюр - важный атрибут каждой девушки. Это даже больше схоже с потребностью каждого из нас выглядеть опрятным и ухоженным. Какие же ноготки будут самыми актуальными в приближающейся осени?

Напомним, что главным трендом этого лета был "голый" маникюр.