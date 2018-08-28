Ребенок получил ожоги при купании и умер [ Редактировать ]
В больнице в Винницкой области скончалась годовалая девочка. В медучреждение она попала с ожогом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
"Сообщение о происшествии в полицию поступило 27 августа в три часа ночи от врачей районной больницы. Почти трое суток родители самостоятельно лечили ожоги ноги девочки, но ее состояние здоровья ухудшилось", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что термические ожоги ребенок получил 24 августа во время купания. За медицинской помощью родители не обращались, лечили девочку самостоятельно в домашних условиях. Когда ребенку стало плохо, родители обратились за помощью к врачам. 27 августа в больнице девочка умерла. Предварительная причина смерти - болевой шок.
"По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация события будет предоставлена после проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий", - добавили в полиции.
Ранее под Полтавой ребенок погиб во дворе собственного дома.
по теме
Женщина с ребенком утонули во время шторма
В понедельник, 20 августа, на Азовском море в Бердянске утонули 18-летняя девушка и девочка 10 лет
В детском санатории умерла 13-летняя девочка
В Черкасском детском санатории умерла 13-летняя девочка
МОМО: как спасти ребенка от смертельной игры
Смертельная игра МОМО набирает все больше популярности среди подростков. Известный психолог дал советы, как уберечь ребенка от этой игры
У Сумах волонтери допомагають дітям-сиротам
Три десятки хлопців та дівчат, серед яких й іноземці, взялися безкоштовно ремонтувати приміщення для дітей-сиріт, багатодітних сімей та в соцзакладах. Професіоналів серед них немає