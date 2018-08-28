В больнице в Винницкой области скончалась годовалая девочка. В медучреждение она попала с ожогом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Сообщение о происшествии в полицию поступило 27 августа в три часа ночи от врачей районной больницы. Почти трое суток родители самостоятельно лечили ожоги ноги девочки, но ее состояние здоровья ухудшилось", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что термические ожоги ребенок получил 24 августа во время купания. За медицинской помощью родители не обращались, лечили девочку самостоятельно в домашних условиях. Когда ребенку стало плохо, родители обратились за помощью к врачам. 27 августа в больнице девочка умерла. Предварительная причина смерти - болевой шок.

"По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация события будет предоставлена ​​после проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий", - добавили в полиции.

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