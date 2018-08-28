Популярный мессенджер Telegram будет передавать правоохранительным органам личные данные пользователей, которых подозревают в терроризме. Об этом говорится в новой политике конфиденциальности мессенджера.

Однако для этого, правоохранители должны иметь соответствующее решение суда.

"Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в одном из пунктов обновленной политики конфиденциальности.

Там уточнили, что пока подобных случаев не возникало. Обо всех подобных прецендентах будут сообщать каждые полгода в отчете о прозрачности Telegram.

Другой популярный мессенджер вводит плату за сообщения.