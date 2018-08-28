В сентябре Apple представит три новые модели iPhone. По появившемся в сети данным, внешне они будут похожими на iPhone X, но будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями. Об этом сообщает Bloomberg.

Одна из моделей будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ дисплея составит 6,5 дюймов.

Кроме того, у нее будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали.

Второй смартфон оснастят 5,8-дюймовым OLED-экраном, третий получит более крупный 6,1-дюймовый дисплей. Последняя модель будет представлена в нескольких цветах, а также будет иметь алюминиевые рамки.

Этот iPhone также оснастят более дешевым дисплеем.

Все три модели будут оснащены системой управления на основе жестов, а также системой разблокировки при помощи Face ID, которая распознает лицо владельца.

Ранее мы писали о том, как будет выглядеть новый смартфон Apple.