Во вторник, 28 августа, в Днепровском районе Киева на улице Алма-Атинской из 13-этажного дома из окна выпала 15-летняя девушка.

ЧП случилось около 14:00. Об этом пишет "Газета.ua".

"Мы услышали с балкона крики людей "вызывайте скорую". Девушка на вид лет 17-20 лежала на спине без сознания. Медики и полиция приехали быстро. Девушку накрыли черной пленкой", - сообщили свидетели.

Согласно предварительной информации, девушка упала с общего балкона на навес дома. По словам очевидцев, девочка делала селфи на окне подъезда на 13 этаже. Они говорят, что она не удержалась на подоконнике и упала вниз.

Обстоятельства происшествия уточняют правоохранители.

Ранее в Киеве с балкона выпал голый мужчина.