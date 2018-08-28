Девушка делала селфи и выпала из окна 13 этажа [ Редактировать ]
Во вторник, 28 августа, в Днепровском районе Киева на улице Алма-Атинской из 13-этажного дома из окна выпала 15-летняя девушка.
ЧП случилось около 14:00. Об этом пишет "Газета.ua".
"Мы услышали с балкона крики людей "вызывайте скорую". Девушка на вид лет 17-20 лежала на спине без сознания. Медики и полиция приехали быстро. Девушку накрыли черной пленкой", - сообщили свидетели.
Согласно предварительной информации, девушка упала с общего балкона на навес дома. По словам очевидцев, девочка делала селфи на окне подъезда на 13 этаже. Они говорят, что она не удержалась на подоконнике и упала вниз.
Обстоятельства происшествия уточняют правоохранители.
по теме
Таксист устроил ДТП и убил пассажира: шокирующие подробности
В Святошинском районе Киева таксист устроил смертельное ДТП
В Киеве пьяный таксист устроил ДТП и убил пассажира
В Святошинском районе Киева таксист врезался в ограждение
Под Одессой мужчина расстрелял жену и "наказал" себя смертью
В понедельник, 27 августа, в городе Белгород-Днестровском Одесской области мужчина застрелил супругу
В Хургаде из-за загадочной смерти туристов эвакуировали отель
На курорте на египетском побережье Красного моря в Хургаде произошло ЧП из-за которого эвакуировали постояльцев