45-летний мужчина по имени Пол Гонсалез из штата Калифорния в США почти два года сбегал со свиданий в ресторанах, не оплатив счет. Полиция арестовала мошенника, теперь ему грозит до 13 лет тюрьмы. Об этом сообщает Fox News.

Мужчина, несмотря на то, что был известен в некоторых ресторанах и кафе, все равно продолжал обманывать женщин.

Пол обманывал женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. Всего за это время он наел и напил на сумму, почти равную 1 тысяче долларов. Американки жаловались на мужчину телеканалам, из-за чего некоторые работники ресторанов даже запомнили его в лицо и отказывались обслуживать.

То, чего долго ждали многие обманутые Полом спутницы, случилось в конце августа. Полиция заключила мужчину под стражу. Ему предъявили обвинение в вымогательстве, хищении в особо крупных размерах и так далее.

Как рассказывала одна из обманутых Полом женщин, сначала она очень удивилась, что заполучила свидание с таким, по ее словам, симпатичным мужчиной.

Они договорились встретиться в ресторане, и там калифорниец заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, а запил все это двумя чашками кофе. А затем вдруг начал говорить про свою больную тетушку. И вдруг он сказал мне, что у него скоро отключится телефон, а он ждет звонка от его мамы о том, как себя чувствует его тетя.

Сказал, что пойдет в машину, чтобы взять зарядку.

Я сразу же спросила его: "Ты не вернешься?" - вспоминает женщина. Когда с момента ухода Пола прошло десять минут, американка поняла, что мужчина точно не придет обратно. Ей пришлось заплатить ресторану 130 долларов.

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