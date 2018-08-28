С сентября пятилетний принц Джордж пойдет в частную школу Thomas's Battersea в Лондоне. Это будет уже его второй год обучения, пишет Harper’s Bazaar.

В новом учебном году помимо привычных школьных предметов юного наследника британского престола ждут уроки в бассейне и даже в балетном классе. Занятия балетом будут длиться по 35 минут под аккомпанемент фортепиано.

На сайте школы Thomas's Battersea указано, что "такие уроки предназначены для развития физических качеств учащихся, выносливости, творчества, экспрессии и музыкальности, умения использовать различные звуки и музыкальные стили".

В более старших классах в выбранной родителями принца Джорджа школе для развития творческих навыков предлагают присоединиться к школьному хору и пойти на кружок актерского мастерства.

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