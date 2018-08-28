Російські військові теж понесли втрати біля Іловайська. Під час тих боїв загинуло більше двох сотень російських кадровиків, понад триста росіян отримали поранення. Такі дані сьогодні озвучили в Генштабі Збройних сил України.

Коли почався розстріл колон, що рухалися "зеленим коридором", українська артилерія та авіація завдали ударів по позиціях російсько-окупаційних військ. Там же полягли і близько трьохсот бойовиків терористичної ДНР. Загалом у 2014 році на Донбасі загинуло близько тисячі семисот російських військовослужбовців.

"Що ми побачили, коли ми йшли цим зеленим кровавим коридором, я особисто своїми очами бачив як наносилися артилерійські удари по позиціях росіян. Як літали наші літаки і один по-моєму був навіть збитий. Виходячі з ситуації і можливостей, які були на той момент, збройні сили намагалися хоч щось зробити", - розповідає В'ячеслав Власенко, командир 46 окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна", учасник бойових дій під Іловайськом.