В Україні відзначили четверті роковини Іловайської трагедії [ Редактировать ]
Сьогодні четверті роковини Іловайської трагедії. За офіційними даними Військової прокуратури, в тих боях Україна втратила 366 армійців, 429 - були поранені, 300 - потрапили у полон бойовиків, 150 - досі вважаються зниклими безвісти. Ще більш страшні цифри в командирів добробатів, за їхніми даними в Іловайському котлі загинула щонайменше тисяча добровольців.
Запеклі бої за Іловайськ почалися 6 серпня 2014 року. 24-25 серпня українські підрозділи опинилися у ворожому оточенні. За кілька днів Кремль пообіцяв надати українським військовим так званий "зелений коридор" на вимогу Москви, армійці мали виходити беззбройними. Та коли українські колони рушили коридором російська артилерія впритул розстріляла наших військових.
Торік влітку Генпрокуратура України передала до Міжнародного кримінального суду матеріали розслідування про масове вбивство бійців ЗСУ російськими військовими.
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