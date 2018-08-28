Росія розгорнула найбільше угрупування кораблів біля сірійського узбережжя [ Редактировать ]
Біля сирійського узбережжя Росія розгорнула найбільше угруповання кораблів за весь період участі в конфлікті. Як передають російські "Известия", задіяні 10 кораблів та два підводних човни.
За даними ЗМІ, ця техніка має підтримати наступ сирійської провладної армії на провінцію Ідліб - єдину, якої не контролюють сили президента.
Водночас Росія скликала екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Сирії, його можуть провести сьогодні ввечері.
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