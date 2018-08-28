Погода осенью: в Украине будет "адская" жара [ Редактировать ]
Осенью в Украине будет необычно жарко, в некоторых областях температура может достигать 38 градусов тепла.
Особенно жарким будет сентябрь - среднестатистическая температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, поэтому прощаться с летним теплом еще рано, сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Украины Наталья Голеня "Прямому".
"В среднем среднемесячные температуры будут выше на 1,5-2 градуса, но с вероятностью 55%. Осень будет разная, как и лето, и зима. Будут теплые периоды с бабьим летом, будут и дожди. Этого никто не спрогнозирует, невозможно, конечно. У нас в сентябре максимальные температуры на территории Украины могут достигать 30-35 градусов, даже на юге Одесской области и 38 градусов", - сообщила Наталья Голеня.
Тем временем из-за жары всемирно известный Куяльницкий лиман в Одесской области превращается в соляную пустыню.
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