Знаковое событие ожидает Одессу в эти выходные. В рамках празднования Дня города второго сентября там состоится открытие Греческого парка. Пока завершаются последние приготовления, наш корреспондент заглянул за кулисы и готов рассказать, что необычного там увидел.

Широкие склоны возле Приморского бульвара долгое время были заброшенными. Разбить на этом месте Греческий парк вызвался бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумбурас. Работы профинансировал его благотворительный фонд. Сын Бумбураса, Василис рассказывает: сначала пришлось укреплять склоны, чтобы они не сползли вниз. Для этого на глубину до двадцати метров забили около тысячи бетонных свай.

"Мы сами строители, знаем как это правильно сделать И самое главное, что после выполнения заново проверили это скольжение - и на сегодняшний день мы можем говорить, что эта проблема скольжения на Приморском бульваре закрыта. Мягко говоря, мы спасли центр Одессы", - говорит Василис Бумбурас, вице-президент благотворительной организации "Фонд Бумбураса".

С бульваром парк соединяют две широкие мраморные лестницы, для людей с ограниченными возможностями предусмотрели лифт. Многоуровневые террасы, тенистые аллеи для прогулок и зелёные газоны: греки не только сохранили все деревья, которые росли здесь, но и высадили множество новых. Особая гордость - фонтан, названный "Начало начал".

В центре скульптурной композиции с одной стороны - женское лицо, с другой - мужское. Автор называет это символом жизни.

"Это объединение мужского и женского начала, начало всего, начало жизни человечества. И я надеюсь, когда пойдет вода, дети, одесситы будут под ней купаться и это станет, ну, таким любимым местом", - рассказывает Михаил Рева, автор скульптурной композиции.

В "Фонде Бумбураса" уверены, что Греческий парк создают на века. Поэтому так много внимания уделили берегоукрепительным работам и выбору стройматериалов. Детально продумали множество сложных элементов ландшафтного дизайна, сделали специальное освещение, которое будет включаться вечером. В общем, надеются всех удивить.

"Мы хотели, чтоб любой одессит радовался этому парку, и чтобы это место стало для Одессы достопримечательностью, я бы хотел, чтобы любой гость Одессы фотографировался здесь, и это будет живая реклама нашего города по всему миру. Я не хочу громко говорить, что это будет самый лучший парк в Украине, но хотя бы один из самых лучших", - рассказывает Василис Бумбурас, вице-президент благотворительной организации "Фонд Бумбураса".

Презентация того, что уже сделано, состоится в воскресенье, когда Одесса будет праздновать День города. А вот большую детскую площадку и Музей греческой культуры - меценаты откроют, скорее всего, уже в следующем году.