Когда включат горячую воду: власти Киева дали прогноз [ Редактировать ]
Власти Киева прокомментировали возможность включения горячей воды в столице осенью.
Горячее водоснабжение в городе можно будет подать не раньше середины сентября, заявил заместитель главы столичной администрации Петр Пантелеев на брифинге 28 августа, передает 5.ua.
При этом, дата зависит от ряда факторов. Для разрешения конфликта с Нафтогазом КГГА просит правительство должно выделить для "Киевэнерго" около 730 миллионов гривен субвенции на погашение разницы в тарифах. В частности, речь идет о части долга, который компания должна оплатить за газ.
Со своей стороны, это позволит городу заключить договор о поставках голубого топлива между новосозданным коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК Нафтогаз Украины.
Этот вопрос Кабмин должен рассмотреть на заседании 29 августа. Если решение будет положительным, то уже 15-16 сентября Киев может подписать соглашение. Тогда же город сможет возобновить горячее водоснабжение и должным образом подготовиться к отопительному сезону.
"Задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом - около 3,3 миллиарда гривен. Задолженность потребителей перед Киевэнерго - около 2,6 миллиарда гривен. В то же время есть обязательства государства перед "Киевэнерго" - это разница в тарифах за прошлые периоды - в объеме 729 миллионов гривен. Погашение государственных обязательств перед "Киевэнерго" позволит решить вопрос балансировки долгов и списание штрафных санкций", - заявил замглавы КГГА.
До этого в КП "Киевтеплоэнерго" прокомментировали возможность повышения тарифов на тепло и горячую воду для населения.
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