Напередодні до Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош га-Шана.

Цьогоріч святкування єврейського нового року розпочнеться 9 вересня. У ці дні до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів.

Цьогоріч порядок забезпечуватимуть 550 правоохоронців.