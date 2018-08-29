Рош га-Шана: до Умані прибули перші поліцейські [ Редактировать ]
Напередодні до Умані прибули перші поліцейські, які стежитимуть за порядком під час Рош га-Шана.
Цьогоріч святкування єврейського нового року розпочнеться 9 вересня. У ці дні до Умані з'їжджаються десятки тисяч хасидів.
Цьогоріч порядок забезпечуватимуть 550 правоохоронців.
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