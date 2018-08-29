З Венесуели масово виїжджають її громадяни [ Редактировать ]
Через економічну кризу з Венесуели масово виїжджають її громадяни. Щоб зупинити цю хвилю, влада Перу запровадила у прикордонних регіонах режим надзвичайного стану. Мовляв, за даними медиків, на прикордонних територіях збільшилась кількість захворювань на малярію.
Бразилія біженців із Венесуели до себе пускає. Але уздовж державних рубежів збільшено число військових підрозділів.
Вони пильнують за порядком та спрямовують потоки мігрантів до відповідних місць поселення.
по теме
В УЕФА назвали лучший гол прошлого сезона
Кто забил самый красивый гол в прошлом сезоне Лиги чемпионов по футболу? И чем танцы Терезы Мэй не понравились пользователям сети? Об этом и не только далее в нашем обзоре
Курс доллара: чего ждать украинцам осенью
В конце июля курс доллара в Украине резко перешел к росту
Президент Венесуели закликав населення купувати золоті зливки
Президент Венесуели у телезверненні презентував план з продажу населенню золотих зливків. Таку акцію Ніколас Мадуро планує запровадити через гіперінфляцію національної валюти - болівара
Курс гривны резко обвалился на межбанке 27 августа
27 августа торги по доллару на межбанковском валютном рынке окончились падением курса гривны по отношению ко всем основным валютам
Украина и ЕС договорились о миллиардном транше
Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша в размере одного миллиарда евро