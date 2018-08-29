Через економічну кризу з Венесуели масово виїжджають її громадяни. Щоб зупинити цю хвилю, влада Перу запровадила у прикордонних регіонах режим надзвичайного стану. Мовляв, за даними медиків, на прикордонних територіях збільшилась кількість захворювань на малярію.

Бразилія біженців із Венесуели до себе пускає. Але уздовж державних рубежів збільшено число військових підрозділів.

Вони пильнують за порядком та спрямовують потоки мігрантів до відповідних місць поселення.