Украина под угрозой метеоудара: когда ждать магнитные бури [ Редактировать ]
Украину в сентябре 2018 года ожидают магнитные всплески, которые приравниваются к магнитной бури уровня G1 (слабые магнитные бури). Так, магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября, пишет DT со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
Отмечается, что бури 1 класса способны влиять на энергетические системы, на космические аппараты, наземные системы, на начало миграций животных.
Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить больше воды. Также необходимо отказаться от алкоголя, меньше употреблять кофе. Жирная пища и сладости тоже могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.
Почувствовать себя лучше поможет полноценный сон, не менее 7-8 часов подряд, а также спокойное эмоциональное и физическое состояние, следует больше отдыхать и быть спокойными.
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