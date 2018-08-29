29 августа для Украины скорбный день - именно в этот день произошла Иловайская трагедия в 2014 году.

Бои за Иловайск, город в Донецкой области длились с 6 августа и до 3 сентября 2014 года.

Попытку первого штурма украинские военные предприняли 10 августа. Однако, взять город не удалось. Тем не менее, таким образом была проведена "разведка боем". Войска вынуждены были отступить, чтобы не допустить больших потерь.

Тем не менее, украинским войскам удалось взять под контроль близлежащие села.

Вторая попытка штурма произошла 18 августа. Батальоны "Донбасс" и "Днепр-1", через несколько дней их поддержали добровольческие батальоны "Миротворец", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Свитязь". Им удалось взять под свой контроль районы города, расположенные на запад от железной дороги, которая рассекала его с севера на юг. Уже 19 августа на территории города развернулись кровопролитные бои: боевики защищались, ведя обстрел из "Градов".

Но 23-24 августа ситуация резко переменилась: в тыл к боевикам подоспели Вооруженные силы России. Батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", "Шахтарськ", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ оказались в окружении.

Российское военное командование испугалось потерять контроль над захваченными территориями и бросило в бой восемь тактических боевых групп при мощной артподготовке реактивными системами залпового огня, артиллерийским вооружением с территории России, - рассказал офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Соболев.

29 августа ночью президент России Владимир Путин, играя роль миротворца, обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении.

29 августа в 6:00 утра российский офицер прибыл в Многопілля и сообщил украинской стороне, что выход должен происходить без оружия.

В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города. Однако во время выхода колонны были подло расстреляны врагом. "Зеленый коридор" оказался для украинцев "дорогой смерти".

Официально во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, пропавших без вести - 158, ранены - 429, пленные - 128. Уцелевшие участники тех адски-августовских событий называют еще большее число погибших.

Во время боевых действий в Иловайске и окрестных селах уничтожили 600 из 1800 частных домов и повредили 116 многоэтажных домов.