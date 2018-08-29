Веру Брежневу заметили с Джастином Бибером (фото) [ Редактировать ]
Многих поклонников удивило фото, которое разместила на своей странице в Instagram Вера Брежнева. На снимке певица позирует с Джастином Бибером и его невестой, Хейли Болдуин.
Фанатам Веры остается только догадываться, что же связывает ее и голливудских звезд. Одни предположили, что Джастин и Хейли - новые друзья дочери Веры, Сони. Сейчас девочка живет и учится в Америке, и, по всей видимости, успела обзавестись новыми знакомствами.
Другие же поклонники певицы писали, что Брежнева готовит совместную работу со звездами Голливуда.
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева похвасталась фигурой в бикини.
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