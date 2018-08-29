Бійка на дорозі: що не поделили таксист та чиновник? [ Редактировать ]
У Чернівцях побилися водій таксі та начальник одного з управлінь обладміністрації. Сталося це на очах у жінки-пасажира. Що не поділили чоловіки, з'ясовували наші кореспонденти.
"Це було страшно, раптово, це нагадувало 90 роки. Коли підрізають машини вилітають якісь хлопці з битами - правда, тут не було бити. Принаймні, я її не бачила. Але це було, насправді, настільки страшно, що я в цей час боялася за своє життя".
Так ситуацію на дорозі описує Катерина Пономарьова, яка їхала в таксі на роботу. Викликала знайомого водія. Але не встигли проїхати й кілометра, як раптом перед машиною вискочила інша автівка. Підрізавши таксиста, водій іномарки різко загальмував. І вийшов з'ясовувати стосунки. Зі стусанами.
Катерина запевняє: таксист швидкість не перевищував і правил не порушував.
"Я не бачила ще ніколи, щоби людина підбігала до двері водійської, починала її трусити. В цей час намагатися вдарити водія кулаком і встигав проговорювати "Попробуй что-то мне сделать, у тебя будут проблемы", - розповідає Катерина Пономарьова, жителька Чернівців.
Коли Катерина виклала відео на своїй сторінці в соцмережі, знайшлися й очевидці інциденту.
"Я спостерігала цю ситуацію вранці, не знаю хто там правий. Але матюків було дійсно багато. І руки розпускав водій "Тойоти". Він був в ярості!!".
А у водієві іномарки користувачі впізнали співробітника обладміністрації. Ось він - Володимир Дьяченко. Уже кілька років очолює відділ роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Запевняє: таксиста не підрізав. Просто йшов на обгін. А він не поступився дорогою й спровокував конфлікт.
"Він порушив правила дорожнього руху. Тому що коли я вийшов на обгін, він мав би мене пропустити. А не починати без поворота, не подивившись у дзеркало починати об'їзд припаркованого автомобіля, розумієте?", - каже Володимир Дьяченко, начальник відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Чернівецької ОДА.
Ніхто з учасників конфлікту поліції не викликав. Помахавши кулаками, водії роз'їхалися. А ось психологи запевняють, така агресивна поведінка на дорозі може закінчитися трагедією.
"Агресія, яка була на відео, явно не відповідала ситуації. Я б боялася бути поряд біля цих людей, знаходитися в цій ситуації", - каже Надія Григоренко, психолог.
Користувачі соцмереж, які переглянули скандальне відео, традиційно розділилися на два табори - одні сварять чиновника, інші ж вважають, що таксисти самі часто винні в такому ставленні до себе.
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