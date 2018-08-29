Популярный певец тайно женился на однокласснице [ Редактировать ]
Британский исполнитель Эд Ширан в недавнем интервью признался, что тайно женился.
Избранницей певца стала его бывшая одноклассница - хоккеистка Черри Сиборн.
Журналист издания Access спросил Эда Ширана, стоит ли ожидать в ближайшее время свадебного торжества. В ответ певец покраснел и показал на своем пальце обручальное кольцо.
Такого ответа журналист не ожидал, и с воодушевлением принялся поздравлять британскую звезду. Он также поинтересовался, почему Ширан провел тайную церемонию.
"Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ", - заявил артист.
Ранее певца обвинили в плагиате и потребовали кругленькую сумму в качестве компенсации.
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