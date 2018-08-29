Целых пять способов найти пароли от беспроводных сетей, к которым вы однажды подключались. Об этом пишет "Лайфхакер".

1. Посмотрите стандартный пароль на роутере

Этот способ подойдет для вашего личного роутера или любого другого, к которому у вас есть физический доступ. У большинства современных роутеров есть уникальное имя сети и пароль, присваиваемые по умолчанию. Обычно они печатаются на этикетке с серийным номером и прочей сервисной информацией или на специальной наклейке.

Вам остается только добраться до роутера и внимательно обследовать его тыльную сторону. Если там ничего нет, попробуйте заглянуть в инструкцию или погуглить модель роутера. Наверняка найдете то, что ищете.

2. Узнайте пароль из настроек сети Windows

Если вы подключены (или когда-то подключались) к сети через Windows, то она любезно подскажет вам забытый пароль. В зависимости от версии Windows названия пунктов меню могут отличаться, но смысл примерно тот же.

Нужно перейти в "Центр управления сетями и общим доступом" и добраться до списка беспроводных сетей. Затем открыть свойства нужной сети и посмотреть пароль в поле "Ключ безопасности сети", не забыв поставить галочку на "Отображать вводимые знаки".

3. Посмотрите пароль в "Связке ключей" в OS X

С Mac все точно так же. OS X хранит пароль от любой сети, к которой вы когда-нибудь подключались, и, разумеется, его можно увидеть.

Делается это в "Связке ключей", где хранятся все ваши пароли. Запускаем ее через Spotlight или из папки "Программы" и выбираем на боковой панели слева раздел "Система". Далее находим нужную сеть в списке и жмем на кнопочку "i" на панели ниже. Ставим галочку возле "Показать пароль" и после ввода пароля администратора видим наш пароль от Wi-Fi.

4. Найдите пароль в веб-интерфейсе роутера

Если у вас есть доступ к веб-интерфейсу, то пароль роутера можно посмотреть там. Для этого надо перейти в браузере по адресу 192.168.0.1 (или 192.168.1.1) и ввести логин и пароль. Структура меню у каждого производителя отличается, но суть в том, чтобы найти раздел Wireless Network, в котором есть пункт Security с опциями защиты. В нем и содержится наш ключ, то есть пароль беспроводной сети.

Выглядит необходимое нам меню примерно вот так. Пароль по умолчанию скрыт, и для его отображения нужно нажать на кнопку Display password или что-то в этом роде.

5. Сбросьте пароль и задайте новый

Ничто не устоит против грубой силы. Если пароль нельзя достать, значит, нужно его взломать, то есть сбросить. Этот способ годится только в случае, когда нужен пароль от вашего домашнего роутера, но сработает на абсолютно любом маршрутизаторе, поскольку у каждого из них есть физическая кнопка сброса. Единственный минус - если ваш провайдер использует специфические настройки подключения, его придется настраивать заново.

Итак, достаем роутер из шкафа, с антресолей - или где он там у вас спрятан - и внимательно смотрим на ту его часть, где расположены порты и кнопки управления. Ищите небольшое отверстие, рядом с которым написано Reset. Это и есть кнопка сброса. Ее нужно нажать скрепкой или иголкой и подержать несколько секунд (если не поможет, то зажимаем reset и, не отпуская кнопки, выключаем роутер на 30 секунд, а затем, продолжая держать кнопку, включаем и отпускаем ее через 30 секунд). После этого настройки роутера сбросятся на стандартные и вы сможете узнать пароль одним из способов, описанных выше.

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