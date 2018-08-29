Некоторые звезды, которых мы видим по телевизору детьми, с возрастом меняются до неузнаваемости. Так, звезда сериала "Папины дочки" актриса Елизавета Арзамасова, которая исполнила роль скромной девочки-отличницы Галины Сергеевны, кардинально изменила имидж.

23-летняя Лиза поделилась в своем Instagram снимком, на котором позирует в купальнике с глубоким вырезом на спине.

"Сложно осознать, что Галина Сергеевна выросла", "Какая красотка", "Настоящая соблазнительница", "Невероятно красивая", "От отличницы из "Папиных дочек" не осталось и следа", - комментируют фото поклонники.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала "Папины дочки" похвасталась фигурой. А самая младшая актриса сериала надела свадебное платье.