"Тяжелые с ампутацией": десятки раненых срочно привезли в Киев (фото) [ Редактировать ]
В Киевский военный госпиталь из Донбасса привезли 20 раненых украинских бойцов, среди которых есть тяжелораненые с ампутацией.
"В Киеве снова борт с новыми ранеными - 20 человек, есть тяжелые, есть с ампутацией... Война идет, и наши воины каждый день отдают свои жизни...", - сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook 29 августа.
Волонтер также призвала неравнодушных сдать донорскую кровь - на территории госпиталя работает центр крови. Также она перечислила список необходимых лекарств и предметов, отметив, что основные потребности обеспечиваются за счет государства.
Тем временем на Донбассе с 29 августа объявили перемирие.
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