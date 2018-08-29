В Киевский военный госпиталь из Донбасса привезли 20 раненых украинских бойцов, среди которых есть тяжелораненые с ампутацией.

"В Киеве снова борт с новыми ранеными - 20 человек, есть тяжелые, есть с ампутацией... Война идет, и наши воины каждый день отдают свои жизни...", - сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook 29 августа.

Волонтер также призвала неравнодушных сдать донорскую кровь - на территории госпиталя работает центр крови. Также она перечислила список необходимых лекарств и предметов, отметив, что основные потребности обеспечиваются за счет государства.

Тем временем на Донбассе с 29 августа объявили перемирие.