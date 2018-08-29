Отказала в интиме: под Полтавой отдыхающую бросили умирать в канализацию [ Редактировать ]
На одном из курортов Полтавской области 38-летняя женщина познакомилась с 30-летним охранником дома отдыха, что закончилось трагически.
Употребив алкоголь, мужчина начал приставать к новой знакомой, требуя вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказала, вызвав гнев ухажера, который набросился на нее с кулаками, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Пьяный садист жестоко избил женщину и бросил ее в канализационный колодец, где она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.
Прежде, чем сбросить свою жертву в колодец, убийца не забыл снять с нее ценные украшения.
Подозреваемый задержан по уголовной статье "Умышленное убийство". Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В это время под Днепром Отчим избил 4-летнюю девочку до комы.
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