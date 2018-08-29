Женщина умерла в колодце от побоев.

На одном из курортов Полтавской области 38-летняя женщина познакомилась с 30-летним охранником дома отдыха, что закончилось трагически.

Употребив алкоголь, мужчина начал приставать к новой знакомой, требуя вступить с ним в интимные отношения. Женщина отказала, вызвав гнев ухажера, который набросился на нее с кулаками, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Пьяный садист жестоко избил женщину и бросил ее в канализационный колодец, где она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Прежде, чем сбросить свою жертву в колодец, убийца не забыл снять с нее ценные украшения.

Подозреваемый задержан по уголовной статье "Умышленное убийство". Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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