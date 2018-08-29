От затяжной войны и экономического кризиса Украину спасет диалог в обществе и новое поколение политиков. Об этом сегодня говорили на презентации книги по политологии в стенах Киевского национального университета. Каким видят будущее нашей страны сами студенты, далее в материале.

Учебник 2017 года издания библиотеке подарил Институт стратегических исследований "Новая Украина". Для того, чтобы помочь подрастающему поколению разработать собственный рецепт возрождения Украины.

"Вони не мають права так як ми втратити свій шанс. І я думаю, що якщо ми допоможемо їм з орієнтацією в сучасному інтелектуальному просторі, в сучасному, допоможемо з виробленням теорії сучасного розвитку України, не взятої зі шпальт чужих газет чи журналів, а напрацьованих в колах університетів, якщо ми допоможемо їм виступити в ролі нової духовної сили на майбутнє, то їх історична місія буде реалізована і наше завдання буде зреалізоване", - говорит Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Пособия по экономике и политологии - далеко не полный список книг, которые с сегодняшнего дня доступны для читателей библиотеки. В университете признаются, современных учебников по социальным дисциплинам им не хватает. Выручают партнеры.

"Ми започатковуємо формальну, умовну, символічну полицю від інституту Нова Україна, де будуть презентуватися постійно книжки, нові надходження від книжкового клубу інституту нова Україна. І я впевнений, що цей проект матиме успіх", - говорит Олег Сербин, директор Научной библиотеки имени Максимовича.

"Ми розраховуємо на відгук на цю збірку, а потім у підсумку маю надію, що до вашої бібліотеки прийде вже друкована версія збірки "Доля демократії - воля української демократії" руху українських інтелектуалів ".

Студенты же с нетерпением ожидают пополнения университетской библиотеки.

"Необходимо постоянно обновлять собственную базу данных в плане того, чтобы соответственно времени оценивать все вещи, которые происходят вокруг. Если вообще не знакомиться с новой литературой, новыми подходами, есть угроза застрять в прошлом и мерять современность рамками прошлого, что не является адекватным", - говорит Михаил Петров, студент факультета философии Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко.

"Існує криза власне суспільства політичної системи і якщо не буде молодих спеціалістів, власне, які зможуть сформувати якийсь проект, в тому числі, співпраці із різними поколіннями, які в нас тут сьогодні перебувають, то ми не зможемо з неї вийти, тому що ми будемо просто бродити без альтернатив виходу і у нас не буде проектів розвитку", - говорит Алексей Ткаченко, студент факультета философии Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко.

Меценаты обещают, что книга "Эдинбургский взгляд на историю демократии" будет доступна и в электронном виде.