В Ривненской области начались тактические тренировки подразделений артиллерии оперативного командования "Захід" Вооруженных Сил Украины.

Учения будут длиться две недели, в них будут участвовать военнослужащие всех категорий, в том числе резервисты, сообщает пресс-служба Минобороны.

Программой учений предусмотрено:

отработка нормативов по развертыванию артиллерийского вооружения из походного в боевое положение,

наполнение пушек боеприпасами,

быстрая смены позиций после выполнения учебно-боевых задач.

отработка маскировки позиций в условиях применения противником беспилотных летательных аппаратов,

противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.

По результатам практических действий военнослужащих каждое артиллерийское подразделение будет оцениваться по направлениям согласно схеме тактического подготовки.

Тем временем боевики подвели к позициям ВСУ десятки "Градов" и "Гвоздик".