В Украине начались масштабные учения артиллерии ВСУ [ Редактировать ]
В Ривненской области начались тактические тренировки подразделений артиллерии оперативного командования "Захід" Вооруженных Сил Украины.
Учения будут длиться две недели, в них будут участвовать военнослужащие всех категорий, в том числе резервисты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Программой учений предусмотрено:
- отработка нормативов по развертыванию артиллерийского вооружения из походного в боевое положение,
- наполнение пушек боеприпасами,
- быстрая смены позиций после выполнения учебно-боевых задач.
- отработка маскировки позиций в условиях применения противником беспилотных летательных аппаратов,
- противодействие диверсионно-разведывательным группам противника.
По результатам практических действий военнослужащих каждое артиллерийское подразделение будет оцениваться по направлениям согласно схеме тактического подготовки.
Тем временем боевики подвели к позициям ВСУ десятки "Градов" и "Гвоздик".
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