Только плохие новости. Дональд Трамп обвинил Google в предвзятости - дескать, как не откроешь поисковик, выдают лишь негативные сообщения. И заодно пообещал разобраться с Facebook и даже со своим любимым Twitter. Что так разозлило президента? - выяснил Дмитрий Анопченко.

Раньше президента Америки расстраивала только пресса, но теперь он раскритиковал и поисковики. Раздражение вызвал тот факт, что каждый раз, когда он пишет в строке гугла "новости о Трампе"- получает подборку исключительно критических статей.

"Результаты по запросу "новости о Трампе" показывают только просмотры и сообщения фейковых новостных СМИ. Другими словами, они Подделали для меня и для других таким образом, что почти все статьи и новости - плохие. Фейковое CNN играет важную роль".

Пожаловался Трамп в своем Твиттер-аккаунте. И сделал вывод - Google и другие попросту прячут хорошие новости о нем.

В самой компании заявивли - поиск никогда не используется, чтобы влиять на политику, и изменением результатов никто не занимается. Но главу государства оправдания не переубедили.

Даже после встречи с чиновниками ФИФА, говорил не только о футболе. Набросился и на Google, и на остальных. Мол, в СМИ - "фейк ньюз", а в интернете - "фейковый поиск".

"Думаю, что Google, что Twitter с Facebook - идут сейчас по очень зыбкой почве. Им бы быть поосторожнее! Ведь они нечестны - по отношению к большой части населения...".

При этом хозяин Белого дома уверен с этой "монополией на правду" нужно бороться. Впечатление, что советники то ли не объяснили президенту, то ли сами не знают, алгоритм поиска в гугле.

А в нем есть своеобразный "закон притяжения"- результаты поиска по словам "дональд Трамп"у разных людей будут отличаться! Гугл пытается показывать то, чем ты - по его мнению - интересуешься. Читаешь много критики о ком-то в интернете - значит и в поиске будет больше критических публикаций. Ну а президенту Трампу явно ведь постоянно пересылают линки на разгромные статьи о нем - вот и в поиске автоматически стало больше негатива!

Но в Белом доме этим аргументам вряд ли поверят. И, поссорившись с прессой, уже готовятся открывать "второй фронт" информационной войны.