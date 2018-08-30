Национальный банк Украины снова снизил официальный курс гривны.

На 30 августа Нацбанк удешевил гривну к доллару на 6 копеек и установил официальные курсы валют на уровне:

2811,6426 гривны за 100 долларов;

3278,3753 гривны за 100 евро.

Для сравнения, на 29 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2805,1217 гривны за 100 долларов;

3284,7975 гривны за 100 евро.

Вечером, 29 августа, курс гривны на межбанке продолжил падение, что и отразилось на курсе следующего дня.