Курс доллара преодолел очередную психологическую отметку [ Редактировать ]
Национальный банк Украины снова снизил официальный курс гривны.
На 30 августа Нацбанк удешевил гривну к доллару на 6 копеек и установил официальные курсы валют на уровне:
- 2811,6426 гривны за 100 долларов;
- 3278,3753 гривны за 100 евро.
Для сравнения, на 29 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
- 2805,1217 гривны за 100 долларов;
- 3284,7975 гривны за 100 евро.
Вечером, 29 августа, курс гривны на межбанке продолжил падение, что и отразилось на курсе следующего дня.
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