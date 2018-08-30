Российский актер и режиссер Владимир Меньшов был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Владимир Меньшов является заслуженным артистом, лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

Он же подарил россиянам фильмы "Ширли-Мырли" и "Любовь и голуби".

Также в Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.