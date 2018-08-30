Культовый режиссер "Москва слезам не верит" срочно госпитализирован [ Редактировать ]
Российский актер и режиссер Владимир Меньшов был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Владимир Меньшов является заслуженным артистом, лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".
Он же подарил россиянам фильмы "Ширли-Мырли" и "Любовь и голуби".
Также в Москве госпитализировали народную артистку России Нину Русланову. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.
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