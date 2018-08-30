Bugatti собрали из Lego: "игрушечное" авто разгоняется до 20 километров в час (фото) [ Редактировать ]
Компания Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Автомобиль оснащен работающим двигателем с отдачей 5,3 лошадиной силы, светящими фарами и активным спойлером. На разработку модели ушло 13 тысяч часов и более миллиона деталей, сообщает avtomir.ua.
Bugatti Chiron от Lego собран из треугольных деталей. Автомобиль приводится в движение благодаря Lego Power Function. Всего в двигателе "легомобиля" - 1 304 маленьких мотора и 4032 шестеренок. Над копией гиперкара работали дизайнеры Lego Technic и инженеры завода компании в чешском Кландо, где создают инсталляции для магазинов Lego и парков Legoland.
Энди Уоллес - тест-пилот Bugatti, смог разогнаться на Lego Chiron до 20 километров в час, во время испытаний на скоростном треке в коммуне Эра-Лессин, Германия. По его словам, с расстояния 20 метров копия выглядит как настоящий автомобиль.
Ранее мы рассказывали о гиперкаре Koenigsegg, который установил мировой рекорд скорости.
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