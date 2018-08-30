ПАО "Укрпочта" договорилось с интернет-магазином "Розетка" об аренде части Главпочтамта за 70 миллионов гривен.

"27 августа "Укрпочта" заключила договор аренды части Главпочтамта с ООО "Розетка.Уа". Победитель соответствующего аукциона был определен на площадке "Prozorro.Продажи", - сообщает пресс-служба "Укрпочты", передает "Українські новини".

В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1,001 миллиона гривен в месяц за аренду 1 510 квадратных метров площади площади.

Соглашение заключено сроком на 60 месяцев.

В целом сумма договора за весь период составит более 70 миллионов гривен с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной плате согласно показателям фактического использования.

По условиям аукциона, победитель обязан осуществить ремонт помещения, включая реконструкцию системы электроснабжения, и содержать помещения в надлежащем техническом состоянии в течение срока действия договора аренды.

Привлеченные средства "Укрпочта" намерена направить на развитие своей инфраструктуры и сети: на открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния действующих, улучшение условий труда производственного персонала.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" находится на грани банкротства.