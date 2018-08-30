В Сумской области полиция задержала мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Сейчас развратник задержан. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Следствие выясняет лица других несовершеннолетних потерпевших и проверяет мужчину на причастность к созданию и распространению детской порнографической продукции", - говорится в сообщении.

Чтобы задержать развратника, который любил "отдыхать" с малолетними мальчиками, сотрудники криминальной полиции Конотопа развернули настоящую операцию - он был чрезвычайно осторожен, сторонился других людей, а выбранное для "отдыха" место несколько раз обходил, высматривая нежелательных свидетелей.

Переодевшись в камуфляжную форму, они несколько часов поджидали злоумышленника в засаде. А когда тот появился на очередной "пикник" с чужими детьми, правоохранители, чтобы раньше времени не спугнуть подозреваемого, под видом заблудившихся грибников приблизились к нему и надели наручники.

В полицию Конотопа обратились граждане, которые сообщили, что с их детьми неизвестный мужчина ведет непристойные разговоры. Через некоторое время новое сообщение - данное лицо предложило детям за вознаграждение пойти с ним на отдых в безлюдное место. Дети согласились.

Когда злоумышленник убедился, что его действия останутся незамеченными, он заставил мальчиков раздеться, фотографировал их на цифровой фотоаппарат и пытался склонить к совершению определенных действий. Именно в это время его и задержали сотрудники полиции.

Во время обыска жилья подозреваемого оперативники нашли неопровержимые доказательства того, что мужчина не удовлетворялся простым общением с мальчиками.

"В его доме мы обнаружили достаточно большое количество детской порнографии: фотоальбомы, диски, видеокассеты, фотопленка. Также изъяты компьютер и аппаратура для изготовления фотоснимков. Злоумышленник выбирал детей 10-12 лет, в большинстве - из неблагополучных семей или сирот. Под предлогом пляжного отдыха или устройства пикников на велосипеде выезжал с ними в малолюдные места, где и совершал развратные действия. И хотя свое восхищение воспринимал как легкомысленную игру, однако хорошо понимал серьезность таких поступков, а потому был очень осторожен и предусмотрителен. Сам задержанный признается - таким образом "общался" с детьми в течение длительного времени", - сообщил Владимир Ковалев, оперуполномоченный сектора уголовного полиции Конотопского отдела полиции.

Примечательно, что односельчане характеризуют задержанного как тихого, бесконфликтного и приветливого человека. Семьи не имеет, проживает сам, работает на железной дороге.

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